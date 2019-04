Venezia, marea si ferma a 73 cm.

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Scongiurata un'altra marea record a Venezia: le previsioni parlavano per la notte scorsa di una massima di 105 centimetri, in realtà alle 00.35 si sono toccati solo i 73 centimetri. Il Centro maree del Comune prevede ora per le 14.20 una nuova massima di 75 centimetri (marea normale, codice verde).