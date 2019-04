La rivincita di Lady Zafferano

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - "L'hanno ribattezzata Lady Zafferano" perchè dal master in proprietà industriale e lotta alla contraffazione è finita nei campi di zafferano. Elisa Zorzi, 33 anni, di Villafranca di Verona, laurea in Scienze politiche, ha lasciato una carriera nel campo della proprietà industriale, con esperienze prestigiose a Bruxelles, per amore della campagna. Ha trasformato l'azienda di famiglia, che produceva piante di pesche e kiwi, vivaio di riferimento per tutti gli agricoltori della zona. Così ha puntato sullo zafferano, tra le spezie più costose al mondo, che trova sempre più spazio in cucina, ma viene utilizzato in fitoterapia come un antidepressivo naturale, per alleviare stress, ansia, e in generale i disturbi dell'umore.