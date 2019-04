Horse Angels,lieto fine cavalli Delta Po

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - I cavalli abbandonati nel Delta del Po "hanno rischiato di trovarsi su un terreno venduto" e con un "nuovo acquirente che non li voleva", mentre ora "possiamo dire che per loro c'è un lieto fine" e "dopo mesi di ripetuti appelli per cercare qualcuno che li adottasse" ora una casa per loro finalmente c'è ed è nel Polesine (Rovigo). Così Roberta Ravello, portavoce di Horse Angels, spiega le ragioni che hanno portato l'associazione, che per sei mesi ha curato e mantenuto i cavalli in qualità di custode giudiziale, a ricollocarli presso una società, la Giona, che avesse "un progetto compatibile" e "sostenibile" con la storia degli stessi cavalli.

Sui cavalli del Delta del Po, che ora sono in tutto 26 compresi alcuni puledri nati negli ultimi mesi, si erano accesi i riflettori nel novembre scorso con la morte di stenti di alcuni di loro. Erano ciò che restava di un allevamento fallito a Valle Lepri, tra Comacchio e Ostellato, in provincia di Ferrara, e il terreno su cui pascolavano è stato pignorato e messo all'asta per pagare i creditori. Per un esemplare era scesa in campo come volontaria di Progetto Islander anche la nipote di Silvio Berlusconi, Nicole. Poi è stata la denuncia alla Procura di Ferrara da parte dell'associazione Horse Angels che ha fatto sì che i cavalli fossero posti sotto sequestro in attesa di soluzioni di sistemazione. Ora la Procura ferrarese ha disposto il vincolo sanitario della non macellabilità degli animali e gli esemplari hanno trovato un acquirente. Si tratta di Giona Show, di Rovigo, che li attende a Castelgugliemo. Alla società, che promuove spettacoli equestri, è collegato un agriturismo e una tenuta di 150 ettari. Per i cavalli di Ostellato, sottolinea Horse Angels, è stato stabilito "un programma di rispetto della loro libertà, per uno spettacolo equestre, che andrà in giro per l'Europa, che andrà a comunicare la storia vissuta da questi cavalli e la loro necessità di rimanere insieme, come famiglia".(ANSA).