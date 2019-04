Precipita col parapendio, morto

(ANSA) - VERONA, 20 APR - Un uomo è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Caprino Veronese, sul Monte Baldo. L'incidente è avvenuto in località Colonei. I sanitari del 118 sono intervenuti con l'elicottero, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare, è morto sul colpo nello schianto.

