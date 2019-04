A Cortina si scia fino al primo maggio

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - A Cortina D'Ampezzo si continuerà a sciare fino al primo maggio, grazie alle ultime nevicate che hanno formato un manto primaverile sulle piste del Faloria.

Lo skipass giornaliero è scontato a 40 euro, e scende a 30 per il mattiniero e a 28 per il pomeridiano.

Il programma pasquale di Cortina prevede molti eventi sugli sci: il 21 aprile prenderà il via la quarta edizione del "M'Over Ghedo Speed Contest" contro Kristian Ghedina, cui è intitolato uno degli ultimi jump della Vertigine, il nuovo tracciato sulle Tofane per i Mondiali di sci alpino del 2021. Il campione ampezzano scenderà per primo, gli altri potranno provare ad avvicinarsi ai centesimi fermati dal suo cronometro. (ANSA).