Ezio Bosso debutta all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 17 APR - La 97/a stagione artistica dell'Arena di Verona (21 giugno-7 settembre) tra una Traviata e una Aida, un Trovatore, una Carmen e una Tosca, ospiterà anche, l'11 agosto, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da Ezio Bosso, per la prima volta sul podio dell'Orchestra e del Coro della Fondazione scaligera. Per questo grande affresco di poesia medievale in musica, un brano amatissimo dal pubblico anche se spesso maltrattato dai musicologi, canteranno il soprano Ruth Iniesta, il controtenore Raffaele Pe, il Baritono Mario Cassi, e un doppio Coro di voci bianche di oltre 60 bambini. "Il maestro Bosso non è solamente un grande direttore - ha detto la sovrintendente dell'Arena, Cecilia Gasdia - ma anche un grande divulgatore, sia dal punto di vista didattico che sociale. La sua presenza arricchisce moltissimo l'evento Carmina Burana e l'attesa del grande pubblico che lo sta aspettando con impazienza".