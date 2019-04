Fiamme in chiesa padovana, danni per fumi ma non a struttura

(ANSA) - PADOVA, 16 APR - Un incendio è divampato nella notte nella chiesa di Presina di Piazzola sul Brenta, il cui fumo ha provocato seri danni senza però attecchire la struttura. Le fiamme si sono sviluppate intorno alla mezzanotte in un locale attiguo alla sacrestia, bruciando materiale utilizzato qualche ora prima per le funzioni religiose della Settimana Santa, paramenti sacri e arredi. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Cittadella e da Padova con un'autobotte, è entrata con gli autorespiratori nella chiesa completamente invasa dal fumo, riuscendo a individuare l'area da cui era divampato l'incendio. Le fiamme sono state circoscritte al solo locale e presto estinte dalla squadra.

Spento l'incendio si è provveduto all'evacuazione dei fumo con degli elettroventilatori fatti arrivare in più dalla centrale di Padova. L'incendio non ha causato nessun danno strutturale, gravi tuttavia i danni da fumo. Sul posto il parroco e il cappellano oltre ad alcuni parrocchiani che avevano dato l'allarme. Le cause dell'incendio, probabilmente accidentali, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di evacuazione dei fumi e messa in sicurezza della Chiesa sono terminati intorno alle 3.(ANSA).