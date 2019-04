Giochi 2026: Malagò, fieri ed orgogliosi

(ANSA) - VENEZIA, 1 APR - "Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto e sono fiducioso nel suo sviluppo e della strada che ci porterà il 24 giugno a Losanna per la scelta definitiva della sede". Lo ha detto il Presidente del Coni Giovanni Malagò, oggi a Venezia, al primo incontro con i delegati del Cio giunti in Veneto e Lombardia per vagliare la candidatura ai Giochi invernali del 2026. "E' un'avvenuta iniziata tanto tempo fa - ha aggiunto - che si è tradotta nella nascita di un bel progetto tra Milano e Cortina, tra la Lombardia e il Veneto". Malagò, oltre a ribadire di essere sempre fiducioso come lo è stato fin dall'inizio ha voluto ricordare come potenzialmente quelle di Milano-Cortina potrebbero essere le prime Olimpiadi con un nuovo e modernissimo stadio per l'apertura, qual'ora Milano si dotasse di una nuova struttura sempre da 80mila posti, e il più antico con la chiusura in Arena a Verona.