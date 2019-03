Giochi 2026: Malagò, tutti compatti

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Siamo a tre mesi dall'arrivo, al rush finale. Da qui a quella data cerchiamo il più possibile di essere compatti, evitare qualsiasi tipo di polemiche o iniziativa individuale. Poi dal 25 giugno ci incontriamo, ci vediamo, facciamo quello che volete. Per poche settimane però cerchiamo di mantenere questo tipo di filosofia". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivolgendosi ai membri del Consiglio nazionale del Comitato olimpico parlando della candidatura di Milano-Cortina a ospitare i Giochi invernali del 2026. La scelta del Cio è prevista per il 24 giugno: "In ballo c'è che finalmente Milano potrà avere impianti indoor che oggi Roma non può avere, e lo dico con amarezza per questa città", ha specificato Malagò riferendosi alla mancata candidatura della Capitale alle Olimpiadi del 2024. Riferendosi alla competitor Stoccolma Malagò ha chiarito: "Gli altri non dormono, ogni tipo di dichiarazione viene strumentalizzata e la leggono anche il Cio".