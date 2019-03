Sabbadin,parole Battisti un passo avanti

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - L'ammissione da parte di Cesare Battisti degli omicidi commessi "è un passo avanti, una conferma della sua colpa". A parlare è Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979. "Spero che non ammetta gli omicidi per altri motivi - aggiunge - magari per ottenere una indulgenza dai giudici che non merita".