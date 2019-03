Crolla contro soffitto ufficio postale

(ANSA) - VICENZA, 24 MAR - Un contro soffitto è crollato stamane in un ufficio postale di Vicenza. Nessuna persona è rimasta ferita, lo spazio era chiuso per riposo domenicale. A dare l'allarme gli avventori di un bar attiguo che hanno sentito un forte boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'ufficio e controllare eventuali rischi o cedimenti in altri spazi.