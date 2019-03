Sci: slalom, vince Tschurtschenthaler

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 22 MAR - Grande sorpresa nello slalom femminile valido per i Campionati italiani assoluti di sci. Sulla pista Druscié, a Cortina, ha trionfato per la prima volta in carriera Vera Tschurtschenthaler, atleta 21enne dell'Amateur Sportclub Gsiesertal. L'altoatesina, già in testa dopo la prima manche con 36 centesimi su Lara Della Mea, in 1'35"38, ha ulteriormente aumentato il proprio vantaggio nella seconda, in ritardo di 00"94. Terza Chiara Costazza, a 1"50.