Olimpiadi '26: Goggia,sogno una medaglia

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - L'olimpionica in carica di discesa libera, Sofia Goggia, ammette il desiderio di chiudere la carriera con i Giochi invernali 2026, a 33 anni, qualora la candidatura congiunta di Milano e Cortina riuscisse a sbaragliare la concorrenza di Stoccolma: "Gareggiare, vincere una medaglia olimpica nel mio Paese e chiudere così la carriera sarebbe un sogno. Anche se sono molto concentrata su questo quadriennio, l'obiettivo è arrivare a competere anche nelle Olimpiadi del 2026". Goggia "fa il tifo" per la candidatura italiana. "Noi atleti - aggiunge Goggia, a margine della presentazione di 'Sport e Legalità-la Scuola in cattedra', il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia - non siamo neanche da convincere, vedere ospitare nel proprio Paese le Olimpiadi è qualcosa di veramente bello e appagante per tutti noi. Non abbiamo nemmeno bisogno di supportare questa candidatura perché è già insita dentro di noi e tifiamo un sacco perché ciò accada".