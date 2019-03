Neve e sole,primavera di sci su Dolomiti

(ANSA) - BELLUNO, 20 MAR - L'inverno è alle ultime battute, ma l'inizio di primavera è ancora sotto il segno della neve e dello sci sulle Dolomiti Bellunesi, che per il finale di stagione propongono piste perfette e tanti eventi, merito anche delle nevicate degli ultimi giorni. Tra le maggiori aree sciistiche europee, il bellunese vanta centinaia di km di piste.

Gli impianti saranno aperti fino al 31 marzo a Misurina e nel comprensorio del Civetta, ad eccezione di quelli di Zoldo (fino 7 aprile), così come quelli dell'Alpe Lusia-San Pellegrino, e di Arabba. In Marmolada e a Cortina d'Ampezzo, nel comprensorio del Faloria, si potrà sciare fino a maggio. Molti gli eventi collaterali in programma: si parte con tappa a Cortina della rassegna enogastronomica "Alto Gusto" (22/3), alle escursioni al chiaro di luna in Comelico, dal "Alleghe Family Winter Day", uno slalom gigante benefico a favore della Fondazione "Città della Speranza" (23/3), alla "Giornata Europea del Gelato" a Zoldo, al "Wine & Ski Safari" ad Arabba (entrambe (24/3).