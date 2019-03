Maxi opera land art omaggio a Xi Jinping

(ANSA) - VERONA, 19 MAR - A pochi giorni dalla visita in Italia di Xi Jinping compare nella campagna veronese una maxi-opera di land art che omaggia il presidente della Repubblica Popolare Cinese. L'artista Dario Gambarin ha realizzato, con trattore ed aratro, un monumentale ritratto di Xi Jinping, su un terreno di 20.000 metri quadrati a Castagnaro (Verona). Ritratti di land art erano già stato dedicati da Gambarin in passato ai presidenti americani Obama, Kennedy, Trump, al sudafricano Nelson Mandela, a Vladimir Putin, ma anche a Papa Francesco, Martin Luther King. Tutte opere realizzate a 'mano libera', senza aver segnato in precedenza il terreno.

L'opera sarà visibile per alcuni giorni, dice l'artista, "sperando che il presidente Xi Jinping dall'alto la possa vedere". (ANSA).