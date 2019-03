Malagò "Aspetto A.d. Sport e Salute"

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Stiamo aspettando l'amministratore per parlare, per fare dialogo, come ho sempre sostenuto da diverse settimane". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto a chi domandava se fossero stati fatti passi avanti con il Governo per il sostegno alla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, riferendosi alla nomina dell'amministratore delegato di Sport e Salute, l'ente che sostituisce Coni Servizi. "Stiamo per ospitare la commissione di valutazione del Cio, la prima settimana aprile", ha aggiunto Malagò, a margine del workshop 'Restart, insieme per il calcio', in corso nella sede di Sky.