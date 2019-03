Autonomia: Casellati, mi vedrò con Fico

(ANSA) - PADOVA, 16 MAR - "La prossima settimana incontrerò il presidente della Camera, Roberto Fico, per discutere l'iter parlamentare sulle intese per l'autonomia regionale differenziata". Lo ha annunciato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova durante un incontro con gli studenti sull'educazione civica. Casellati ha spiegato che l'incontro servirà a "individuare l'iter e il ruolo parlamentare nella definizione delle intese per l'autonomia differenziata, nel rapporto Stato-Regioni".