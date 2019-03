Toninelli, faremo verifiche nei cantieri

(ANSA) - VERONA, 11 MAR - "Il decisore pubblico deve verificare che quanto promesso sulla carta corrisponda a verità.

Ci impegneremo, io e il presidente Conte, a visitare tanti cantieri". Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervenendo all'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio (Verona). "Non mi interessa - ha proseguito - il camouflage istituzionale durante una visita istituzionale, e poi torna tutto come prima o le cose vanno a rilento. Siamo persone concrete. In questo Paese, soprattutto a Sud, non si può vivere normalmente e non si può fare impresa senza infrastrutture", ha concluso.