Salvini "Governo dovrà trovare fondi"

(ANSA) - BERGAMO, 11 MAR - "Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che questo debba esserci.

Lo stesso governo che ha trovato i fondi per il torneo di tennis di Torino, su un progetto ben più ambizioso dovrà trovare fondi adeguati". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Bergamo per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.