LeU,no a patrocinio governo a WCF Verona

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Siamo alla follia. La presidenza del Consiglio dei Ministri patrocina la tredicesima edizione del World Congress of Families che si terrà a fine marzo a Verona".

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali che sull'argomento annuncia la presentazione di una interrogazione in Parlamento. "Il congresso - sottolinea Fratoianni - riunisce diverse sigle e fa capo all'associazione International organization families, in cui confluiscono estremisti di destra (da Forza Nuova ad Alba Dorata ecc), estremisti cattolici, anti-abortisti, anti-divorzisti, anti-femministi, attivisti contro i diritti degli omosessuali. Il World Congress of Families individua come cause del declino della "famiglia tradizionale" - prosegue il leader di SI - il divorzio, l'omosessualità e il lavoro femminile. Cioè le donne devono essere obbligate a stare a casa a fare figli, lavare e stirare, altrimenti si sfasciano le famiglie".