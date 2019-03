False fatture, sequestro 700 mila euro

(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - Un sequestro preventivo per l'importo di 700.000 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una ditta di pellame di Pozzoleone (Vicenza).

L'operazione ha tratto origine da una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa alla ditta, di proprietà di un uomo di 69 anni, P.R., denunciato per aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2016 costi fittizi per operazioni inesistenti per un totale di 4,3 milioni di euro. Il sequestro corrisponde all'Iva non versata.

Sono state in particolare individuate tre società "cartiere", gestite da soggetti con precedenti di polizia e irreperibili, alcune delle quali formalmente chiuse da tempo. Altre vendite per 670.000 euro erano state nascoste. (ANSA).