Carnevale di Venezia: Fedez non ci sarà per il Volo dell'Aquila

Il rapper Fedez non si lancerà domenica prossima dal Campanile di San Marco per il Volo dell'Aquila, uno degli eventi di punta del Carnevale di Venezia. Resta invece confermata la presenza della campionessa di short track Arianna Fontana per promuovere la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. Le polemiche che avevano accompagnato la notizia del possibile arrivo in laguna di Fedez, voluto dal patron della Diesel Renzo Rosso, insieme alla moglie Chiara Ferragni avrebbero spinto il rapper a rinunciare all'esibizione. L'appuntamento, per evitare il sovraffollamento della piazza, nel frattempo è stato anticipato di un'ora, alle 11, rispetto all'orario previsto in origine.