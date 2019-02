Uccise bandito, famiglia chiede danni

(ANSA) - PADOVA, 27 FEB - Franco Birolo, un ex tabaccaio di Cive' di Correzzola assolto in Cassazione dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, dovrà affrontare una causa civile per risarcire la famiglia moldava di Igor Ursu, l'uomo che uccise il 26 aprile 2012 durante un furto nel suo negozio.

Birolo è stato raggiunto da una lettera di richiesta di conciliazione della famiglia di Ursu, che prelude all'apertura della causa. L'atto di rivalsa della famiglia della vittima è possibile per una norma applicata alla formula assolutoria di Birolo, al quale venne attribuita la legittima difesa putativa, che consente alla famiglia del deceduto la possibilità di procedere in sede civile, nonostante la Cassazione abbia respinto il risarcimento penale. L'ex tabaccaio sparò dopo aver sorpreso Ursu nella sua tabaccheria la notte tra il 25 e il 26 aprile del 2012, mentre questi era entrato con altri complici per rubare. Birolo temeva che lo straniero tentasse di aggredirlo con il registratore di cassa.