Musei: M9, Zingarelli si dimette

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Valerio Zingarelli ha comunicato ieri le proprie dimissioni da amministratore delegato di Polymnia Venezia Srl, la società che gestisce il Museo del Novecento "M9" di Mestre, e da consigliere di amministrazione della Fondazione del museo. Lo rende noto oggi la Fondazione di Venezia. "Sono molto soddisfatto - afferma Zingarelli in una nota - per aver completato il progetto M9 rispettando i tempi, i costi e la qualità pianificati, grazie anche agli eccellenti collaboratori di Polymnia Venezia. M9 si è già dimostrato un esempio di innovazione culturale, museale, tecnologica e rigenerazione urbana, all'avanguardia in Europa. Ora altre significative iniziative professionali e personali mi attendono". Il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello, sottolinea che "con il primo dicembre si è aperta una fase nuova che si dovrà concretizzare anche in un diverso modello di governance, su cui le visioni dell'ing.

Zingarelli e della Fondazione non sono del tutto coincidenti".