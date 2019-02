Genoa, Prandelli 'cerchiamo continuità'

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - "E' la partita più importante della stagione, per noi è fondamentale". Cesare Prandelli presenta così la trasferta a Verona contro il Chievo del suo Genoa. Il tecnico, reduce dalla vittoria all'ultimo secondo contro la Lazio, spiega anche perché. "Il nostro obiettivo è dare continuità e se la trovi, acquisti sicurezza, e vincendola affronti le prossime partite con più coraggio e determinazione fondamentali per raggiungere il nostro primo traguardo: la salvezza. Per una squadra la benzina più importante è sempre il risultato".

Ma il tecnico avverte i suoi dei pericoli che ci saranno al di là della classifica degli avversari. "Mi auguro che la squadra sia pronta a fare la gara fin dal primo minuto per cercare di vincere. Il Chievo non merita la classifica che ha, ha fatto prestazioni importanti e ha sempre cercato di fare gioco, affrontano ogni partita come un esame per il loro futuro.

Sono una squadra viva che sa stare in campo e che ha carattere".