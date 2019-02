Al via Giro Italia in elettrico con auto

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - La società di noleggio a lungo termine LeasePlan ha organizzato con Volkswagen e Repower un Giro d'Italia in elettrico: non una gara ciclistica ma un viaggio per dimostrare che la mobilità a emissioni zero è già possibile e conveniente, anche e soprattutto per le aziende.

Per questo il viaggio - a bordo di auto elettriche - si svolgerà sulle due direttive più frequentate nei viaggi d'affari: la Roma Milano e la Torino Venezia. Un modo per dimostrare i vantaggi delle auto elettriche (e del noleggio a lungo termine): costo per 100 km di quattro euro anziché 12,5 come avverrebbe con la benzina, zero emissioni e ingresso nei centri storici. Non ci sono difficoltà a trovare colonnine di ricarica: quelle pubbliche sono 2750, il prossimo anno saranno settemila per poi arrivare a 14 mila nel 2022. E se lo svantaggio dell'auto elettrica è che il costo è ancora superiore ai mezzi con i combustibili tradizionali, si può risolvere 'il problema' scegliendo il noleggio a lungo termine, pagando un canone mensile.