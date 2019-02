Rapine in uffici e negozi, arresti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 20 FEB - Operazione dei carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme in città e a Cosenza, Corigliano Rossano, Seminara, Catania e Venezia ed in area Schengen, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura lametina nei confronti di 11 persone - 4 italiani e 7 romeni - appartenenti a due distinti gruppi criminali, ritenuti responsabili di furti e rapine compiute ai danni di uffici postali ed esercizi commerciali del lametino.

Le indagini, iniziate nell'aprile 2018, hanno permesso di documentare l'esistenza di un primo gruppo criminale, costituito dai 4 italiani ed operante su varie località della Sicilia e della Calabria, specializzato nella commissione di rapine ai danni di uffici postali. Parallelamente è stata documentata l'esistenza di un secondo gruppo, costituito dai 7 romeni, operante in Calabria e dedito alla commissione di rapine e furti con il metodo della cosiddetta "spaccata" ai danni di aziende ed esercizi commerciali.(ANSA).