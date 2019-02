Lavoro: Veneto, artigiani under 30 +11%

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - In regione Veneto l'apprendistato continua a fornire un apporto positivo all'andamento all'occupazione giovanile: per il segmento dei giovani under 30 nei primi nove mesi del 2018 le assunzioni in apprendistato crescono a doppia cifra + 11,2%, con un risultato di gran lunga superiore alla buona crescita nazionale "ferma" al +9,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di 28.521 assunzioni in nove mesi, 104 al giorno. I dati emergono dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto su dati Inps.