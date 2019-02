Transpotec, focus Alis su sostenibilità

(ANSA) - VERONA, 18 FEB - E' un focus sul mondo dei trasporti, sulla logistica e lo sviluppo sostenibile quello promosso da Alis, l'associazione che raggruppa 1350 imprese dei settori dello shipping, durante il Transpotec, il salone che si svolgerà alla Fiera di Verona dal 21 al 24 febbraio. Alis presenta un cartellone ricco di conferenze e workshop per mettere a confronto autorità di governo, tecnici e stackeholders del mercato di riferimento. Tra i nomi inseriti nei panel anche quello del vicepremier Matteo Salvini (sabato 23). Il ciclo di conferenze organizzato da ALIS, sul tema "Italia in movimento", si terrà il 21, 22 e 23 23 febbraio nella meeting area dell'Associazione, al padiglione 10: 700 metri quadrati di area espositiva, per cinque conferenze istituzionali, e 20 sessione tematiche.