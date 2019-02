Rally Italia Talent,spettacolo in Puglia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki dà spettacolo in Puglia. Si è conclusa lo scorso fine settimana la 6/a selezione regionale al Circuito La Conca di Muro Leccese che ha visto la partecipazione di otre 300 iscritti. Appuntamento dopo appuntamento, le 7 Suzuki swift sport continuano a dimostrarsi perfette per selezionare i candidati e ottengono commenti entusiastici da tutti coloro che la guidano, con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sia dai regimi più bassi.

Grande interesse ha suscitato anche la prestigiosa partnership con Generali Italia perché la mission del Rit è quella di coniugare lo sport automobilistico con la sicurezza stradale, con particolare attenzione verso i giovani.

Strategica la partnership con l'Aci di Angelo Sticchi Damiani, mentre la prossima selezione sull' Adria International Raceway in Veneto si avvia a diventare la selezione record con al momento oltre 800 iscritti. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.rallyitaliatalent.it.