Manuel: Salvini, tornerà a nuotare

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Manuel l'ho trovato gagliardo, in forma, tosto, con una madre, un padre e tre fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo. Ci siamo stretti la mano e aveva una stretta più forte della mia. Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'è forza di volontà può accadere. La mia sensazione e' che Manuel tornerà a correre e nuotare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pomeriggio 5' su Canale 5, raccontando della sua vista oggi in ospedale a Manuel Bortuzzo la giovane promessa del nuoto ferita da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica a Roma.