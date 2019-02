Presidente, A22 è pubblica da 60 anni

(ANSA) - VENEZIA, 4 FEB - "Dal 1997 ad oggi la società Autostrada del Brennero ha accantonato più di 700 milioni di euro nel fondo ferrovia, tutti utili che non sono stati distribuiti come dividendi ai soci": così Luigi Olivieri, presidente di Autostrada del Brennero, in un'intervista a Radio 24 risponde al ministro Danilo Toninelli, che dopo i disagi sulla A22 ha parlato di "grande mangiatoia delle autostrade" e della necessità di "una gestione totalmente pubblica e più conveniente". "Quando si parla di mangiatoia - sottolinea Olivieri - si dovrebbe sapere che questa è una società pubblica, gestita dal pubblico, controllata dal pubblico e che il pubblico intende possibilmente continuare nella gestione, perché vuole avere una voce in capitolo per quanto riguarda il transito sui propri territori e non essere un mero osservatore di quello che avviene su un corridoio autostradale". (ANSA).