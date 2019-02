Masso schiaccia auto e sfiora case

(ANSA) - BELLUNO, 2 FEB - I vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la strada regionale 203 in località Vries di Agordo per la caduta di un grosso masso di circa quattro metri cubi, che ha schiacciato un'auto parcheggiata in prossima della strada e sfiorato delle abitazioni. La sala emergenze insediata in Prefettura ha disposto l'evacuazione delle abitazioni a rischio. Nella zona vi sono state forti nevicate e piovaschi nelle ultime ore.