Rifiuti: traffico illecito, sequestri

(ANSA) - UDINE, 29 GEN - Perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro sono in corso da stamani a opera dei Carabinieri del Noe di Udine a conclusione di un'indagine coordinata dalla Dda di Trieste per contrastare il traffico illecito di rifiuti.

I carabinieri hanno anche eseguito tre ordinanze di custodia cautelare a carico di amministratori reali e di fatto e di personale di una società del settore in provincia di Trieste.

L'azienda è stata sequestrata, così come gli automezzi utilizzati. I provvedimenti sono stati eseguiti in Fvg, Lombardia, Veneto e Puglia, in collaborazione con i militari dei Gruppi Tutela Ambientale di Milano e Napoli e con l'ausilio dell'arma territoriale. Ulteriori decreti di perquisizione e sequestro sono in corso di esecuzione a carico di altre tre società - allo stato non indagate - operanti nel settore del trattamento rifiuti a Bari, Brescia e Venezia. Perquisizioni personali e sequestri sono stati emessi anche a carico di altri tre indagati in provincia di Trieste, Gorizia e Venezia.