Rabbia Campedelli "Var così non serve

(ANSA) - VERONA, 27 GEN - "Non si può tacere per quello che si è visto oggi. Sono 26 anni che faccio il presidente, non ho mai visto un arbitro e Var che prendono decisioni a vanvera.

Toglietelo perché così non serve, stanno esagerando".

Chievo-Fiorentina con coda al veleno: il presidente dei veronesi, Luca Campedelli, attacca la direzione di gara al Bentegodi. "Usano il Var come clava - ha detto il patron -. Ora penso male, soprattutto dopo 12 mesi che vedo attacchi contro di noi. Preferisco un arbitro che sbaglia sul campo, piuttosto di quello che si beve il tè".