Calcio Padova, corteo tifosi in città

(ANSA) - PADOVA, 26 GEN - Centro storico invaso da un migliaio di tifosi con fumogeni e bandiere, oggi pomeriggio a Padova, per festeggiare il 109esimo compleanno del club biancoscudato. In mattinata i sostenitori del Padova avevano affollato le tribune dello stadio Appiani, dove la squadra biancoscudata ha svolto l'allenamento di rifinitura a porte aperte, in vista del derby di domani contro il Venezia allo stadio Penzo. Nel primo pomeriggio l'Appiani ha ospitato un triangolare benefico tra vecchie glorie, sponsor e la squadra Giorgia Libero Onlus, che ha ricevuto una parte del ricavato legato alla vendita di cibo e bevande. Infine i tifosi sono partiti in corteo dall'Appiani a piazzetta Garzeria, il luogo accanto al Caffè Pedrocchi dove il Calcio Padova venne fondato nel 1910. Qui, tra cori e applausi, il presidente Roberto Bonetto ha scoperto una targa commemorativa e ha consegnato un premio alla tifoseria. (ANSA).