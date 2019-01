Maltempo:nuove funzioni sindaci agordino

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Il Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Veneto fra ottobre e novembre 2018, Luca Zaia, ha attribuito oggi con propria ordinanza ai sindaci dei comuni bellunesi di Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, la funzione di Soggetti attuatori per le "l'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti". E'"la via privilegiata" per Zaia "per la soluzione più organica, diretta e rapida delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti".