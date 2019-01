Veneto-Terna,intesa sviluppo sostenibile

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - E' stato sottoscritto questa mattina a Venezia l'accordo di programma tra Regione Veneto e Terna per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio. Si tratta di una serie di interventi, per quasi 1 miliardo di euro, di cui il gestore dell'infrastruttura si farà carico per migliorare il sistema elettrico regionale.

Tra gli interventi di sviluppo della rete elettrica regionale, la razionalizzazione della linea Venezia-Padova, con l'interramento dell'elettrodotto a 380 kV Dolo-Camin (400 milioni); il riassetto dell'alto Bellunese con un nuovo collegamento interrato tra Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore entro il 2021. E' già stato completato l'interramento nei cavi nella Laguna di Venezia, eliminando sei chilometri di tralicci.

Infine la tutela delle linee esistenti attraverso la realizzazione di 'corridoi verdi' con la piantumazione di cespugli autoctoni di basso fusto lungo le linee elettriche, prima esperienza in Italia e in Europa. (ANSA).