Giochi 2026: Fontana, forza nel progetto

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "Ho sempre detto che non bisognava fondare la nostra forza sulla debolezza altrui, ma sulla esclusiva attrattività della nostra proposta". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a chi gli ha chiesto se, adesso che la Svezia ha un Governo, la candidatura di Stoccolma per ospitare i Giochi invernali del 2026 sia più temibile per Milano e Cortina.

"Il nostro progetto è il migliore, il più equilibrato e affascinante. Andiamo avanti in questa direzione", ha detto Fontana, a margine del tavolo istituzionale 'SportHub mentoring visit' sull'importanza dello sport nello sviluppo della società e nella promozione del territorio.