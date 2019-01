Hunziker a Cortina per diritti donne

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sci ma non solo. A Cortina ci sono state le big del circo bianco per le gare di coppa del mondo: ma nel dopo gara riflettori anche su Michelle Hunziker, impegnata in un evento con la Fondazione Doppia Difesa onlus, che da più di dieci anni aiuta le donne vittime di violenza. Obbiettivo dell'iniziativa è di "esprimere la gioia dello stare insieme e dello sport, in contrapposizione a discriminazione, abusi e violenze di cui troppe donne sono ancora vittime". Poi, insieme alle atlete Fisi, la showgirl ha incontrato Giorgio Serena e Luca Giavi, rispettivamente Vicepresidente e Dg del Consorzio del Prosecco DOC, e Flavio Roda, Presidente della FISI e Alessandro Benetton Presidente di Fondazione Cortina 2021.

Nell'occasione Michelle ha ricevuto dal Consorzio del Prosecco DOC una donazione di 40.000 € per sostenere le attività della onlus. La Hunziker ha poi ringraziato i donatori e anche la federazione FISI, per la disponibilità a far partecipare le atlete a questa iniziativa speciale, e la Fondazione Cortina 2021.