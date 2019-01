Biennale Danza, Leone d'oro a Sciarroni

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - Leone d'oro alla carriera ad Alessandro Sciarroni, considerato fra i più rivoluzionari coreografi della scena europea; Leone d'argento in coppia agli artisti francesi Steven Michel e Theo Mercier: sono i Leoni per la Danza 2019 assegnati dalla Biennale di Venezia. Lo ha deciso il cda, accogliendo la proposta della Direttrice del settore danza, Marie Chouinard. La consegna dei Leoni avrà luogo il 21 giugno a Ca' Giustinian, sede della Biennale, in occasione dell'apertura del 13/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea in programma dal 21 al 30 giugno.