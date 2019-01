Campiello, Nordio presidente giuria

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - Prende il via la 57/a edizione del Premio Campiello con la riconferma del magistrato Carlo Nordio come presidente della Giuria dei Letterati. Nordio è un grande appassionato di letteratura e ha scritto anche diversi libri per lo più di natura giuridica. Il 31 maggio la Giuria dei Letterati si riunirà a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima. Il vincitore della 57/a edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verrà proclamato sabato 14 settembre al Gran Teatro la Fenice di Venezia.