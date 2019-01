Rugby:frase razzista,2 mesi a Casellato

(ANSA) - ROVIGO, 16 GEN - Otto settimane di squalifica sono state inflitte all'allenatore del Rovigo rugby, Umberto Casellato, per le offese razziste - "nero di m..." - rivolte al mediano di mischia del Petrarca, il samoano Jeremy Su'A.

Casellato, che poi si era scusato pubblicamente, era stato espulso per la sua frase, segnalata all'arbitro dallì'assistente di linea. La partita fra Argos Petrarca e Femi Cz era valida per la Continental Shield e quindi la squalifica è stata decisa oggi dalla commissione disciplinare dell'Epcr, a Parigi.

La commissione, composta da Jean-Noel Couraud (Francia), presidente, Frank Hadden (Scozia) e Achille Reali (Italia), dopo aver ascoltato Casellato, assistito dall'avvocato Federico Cogo, e in videoconferenza l'avvocato Lanfranco Massimi (procuratore del tecnico), ha deciso di infliggergli la metà di quanto previsto della punizione di media gravità, che può variare dalle 7 alle 12 settimane di squalifica.