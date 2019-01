Tintoretto al Ducale, 130mila visitatori

(ANSA) - VENEZIA, 8 GEN - Si è chiusa con un bilancio di 130mila visitatori la Mostra 'Tintoretto 1519 - 1594' a Palazzo Ducale di Venezia. E la Fondazione Musei Civici ricorda che la rassegna sul maestro ora va a Washington mentre al Ducale arriva Canaletto. Le celebrazioni del cinquecentenario della nascita hanno coinvolto l'intera Venezia e le più importanti istituzioni internazionali in un grande lavoro di studio e valorizzazione delle opere e del genio artistico di Jacopo Robusti, detto Tintoretto. Un lavoro che ora troverà forma e sede alla National Gallery of Art di Washington, dove il 10 marzo aprirà "Tintoretto. Artist of Renaissance Venice". Mentre nelle sale di Palazzo Ducale entreranno le opere di un altro grande veneziano e dei suoi contemporanei, con la mostra "Canaletto e Venezia" che aprirà il prossimo 23 febbraio.