The New Pope, set Sorrentino a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 8 GEN - Set blindato ma atmosfera rilassata per le riprese veneziane di "The New Pope", la serie tv Sky firmata da Paolo Sorrentino, che a Venezia girerà fino alla metà di gennaio per il sequel del fortunato "The Young Pope".

In Laguna - oggi caratterizzata da un'atmosfera nuvolosa e cupa - sono giunti il protagonista principale, Jude Law, che torna a vestire la stola di papa Pio XIII, e Silvio Orlando, nei panni del segretario di stato vaticano, card. Voiello. Le riprese si terranno in diversi punti del centro storico. Cappotto scuro, sciarpa grigia, basco in testa e mezzo toscano in bocca, Sorrentino si è concesso brevemente ai fotografi durante la pausa pranzo, consumata assieme alla troupe, scambiando alcune battute ma non rivelando nulla sulla trama e i personaggi del serial tv.

Tra le curiosità, il taxi acqueo utilizzato da Jude Law per spostarsi a Venezia, "Amore" condotto da Sandro Greco, uomo di fiducia in laguna per George Clooney, cui fece da testimone di nozze nel 2014.