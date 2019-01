Tenta rapina,cassiera dice'cassa chiusa'

(ANSA)- ROVIGO, 4 GEN-"Questa è una rapina,mi dia i soldi". "Non è possibile, la cassa è chiusa"."Ah,peccato".Non è un plot di un film, ma il dialogo avvenuto tra un bandito e una dipendente della Cassa di Risparmio del Veneto di Ficarolo.L'uomo, emulando Woody Allen nel film 'Prendi i soldi e scappa', è entrato nella banca con il volto travisato da un cappello e occhiali da sole e si è diretto a uno degli sportelli.Non aveva con se alcuna arma.

Si è guardato intorno e poi a bassa voce ha detto alla donna di stare calma, che quella era una rapina e di mettere i soldi all' interno della busta.L'impiegata, senza mostrare alcuna emozione, ha risposto 'non è possibile adempiere a quanto mi ha richiesto.

La cassa è chiusa'.A quel punto il maldestro malvivente ha preso la via della fuga,cercando di uscire dalla porta antipanico, ma è stato fermato dalla voce perentoria dell'impiegata:'no, non da quella porta altrimenti scatta l'allarme'. Il bandito è tornato indietro ed è uscito a testa bassa attraverso la bussola e si è dileguato.