Autonomia:Di Maio,febbraio mese decisivo

(ANSA) - ALLEGHE (BELLUNO), 3 GEN - Febbraio mese risolutivo per l'autonomia del Veneto. Lo assicura il vice premier Luigi Di Maio il quale ha sottolineato che "l'autonomia la stiamo facendo; ho preso l'impegno con i veneti e nei prossimi giorni abbiamo incontri importanti e risolutivi. Ma come ci siamo detti nel cronoprogramma - ha spiegato - per febbraio deve essere pronto il documento con cui il presidente del Consiglio dovrà discutere con i presidenti di Regione". Di Maio ha infine sottolineato che "non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum e l'autonomia a questa regione come alla Lombardia e a tutte quelle che lo chiederanno. Però l'autonomia si deve dare in un'ottica di un'Italia che deve essere solidale".

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, "le parole del vicepremier Di Maio sono musica per le orecchie di noi veneti. E' una questione di coerenza, e Di Maio dimostra di essere coerente confermando l'impegno per l'autonomia e smentendo certi soloni che tentano di contrastarla".