Procreazione assistita in aumento

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - Anche in Veneto le coppie fanno sempre meno figli, e ad un'età sempre più avanzata, con i conseguenti rischi. Nel 2016 - ultimo rapporto disponibile dell'Iss (Istituto superiore della sanità) - nei 38 centri autorizzati per la procreazione medica assistita sono state oltre 5000 le coppie trattate con tecniche di inseminazione artificiale rispetto alle 4.295 che nel 2013 (+16,6%) si erano rivolte ai servizi pubblici e agli ambulatori privati nella speranza di avere un figlio. Il numero di cicli iniziati da queste coppie è cresciuto nella stessa percentuale, passando dai 5.453 tentativi del 2013 a 6.362 sempre del 2016. I casi andati a buon fine in Veneto, sempre secondo la relazione dell'Iss, sono passati dai 562 del 2013 ai 690 del 2016 (+22,7%). I dati sono stati ricordati dall'Ordine degli psicologi del Veneto (Opv) che ha avviato su questo tema una campagna di sensibilizzazione, presentando anche un documentario che raccoglie le testimonianze di chi chiede un sostegno.