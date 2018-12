Ristorante 'apre' ai cani, 2 euro

(ANSA) - VICENZA, 28 DIC - Due euro di coperto per il cane al seguito. E' la novità che un ristorante di Albettone (Vicenza) introdurrà a partire da martedì primo gennaio, per parificare la presenza dei clienti a due e quattro zampe. Nel coperto sono compresi la ciotolina per l'acqua e le eventuali operazioni di disinfezione dopo che l'ospite a 4 zampe se ne è andato.

"Nessuna discriminazione, gli animali da noi sono sempre stati benvenuti - spiegano Devid, Fabio e Joe Formaggio (sindaco della cittadina), titolari del ristorante -. Semplicemente sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé, e questo implica qualche accortezza in più, che di fatto rende a tutti gli effetti l'animale un commensale. Di qui la scelta di praticare lo stesso coperto".