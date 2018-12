Sarkis per la Biennale Architettura 2020

(ANSA) - VENEZIA, 19 DIC - Il Cda della Biennale di Venezia, su proposta del presidente Paolo Baratta, ha deliberato di nominare Hashim Sarkis direttore del Settore Architettura, con lo specifico incarico di curare la 17/a Mostra Internazionale di Architettura del 2020. L'architetto Sarkis, titolare di Hashim Sarkis Studios (Hss), fondato nel 1998 e con sedi a Boston e Beirut, dal 2015 è Preside della School of Architecture and Planning al Massachussetts Institute of Technology (Mit). È stato membro della giuria internazionale della Biennale Architettura 2016 e ha partecipato con il suo studio al Padiglione Stati Uniti (Biennale Architettura 2014) e Albania (Biennale Architettura 2010). Sarkis ha una laurea in Architettura e una in Belle Arti conseguite alla Rhode Island School of Design, oltre che un master e un dottorato in Architettura ottenuti alla Harvard University. Ha curato e scritto vari libri e articoli sulla storia e la teoria dell'architettura moderna.